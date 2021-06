Nantes Médiathèque Nord Luce Courville Loire-Atlantique, Nantes Avant-Scènes Vagabondes / Mini-concert Intik Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Avant-Scènes Vagabondes / Mini-concert Intik Médiathèque Nord Luce Courville, 12 juin 2021-12 juin 2021, Nantes. 2021-06-12

Horaire : 15:00

Gratuit : oui Tout public Venez découvrir en avant première le groupe Intik, réunion de cinq musiciens nantais avec comme point commun une passion pour la musique de la casbah, le chaâbi. Un avant-goût de la prochaine programmation des Scènes vagabondes. Médiathèque Nord Luce Courville 1 Rue Eugène Thomas Nantes Nord Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Nord Luce Courville Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Médiathèque Nord Luce Courville Nantes