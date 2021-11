Albi Grand Théâtre des Cordeliers Albi, Tarn AVANT SCÈNE : CLÉ D’ÉCOUTE Grand Théâtre des Cordeliers Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

AVANT SCÈNE : CLÉ D’ÉCOUTE Grand Théâtre des Cordeliers, 23 novembre 2021, Albi. AVANT SCÈNE : CLÉ D’ÉCOUTE

Grand Théâtre des Cordeliers, le mardi 23 novembre à 17:30

Avec le DUO NINO : Nicolas Messonnier clarinette et Noëlle Messonnier piano qui interprètera Piazzolla organisation, infos, réservation : Scène Nationale d’Albi Clé d’écoute autour de l’opéra-tango : Maria de Buenos Aires Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T17:30:00 2021-11-23T22:00:00

