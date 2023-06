Avant-premières ! 8e édition : LOST COUNTRY de Vladimir Perišić Cinéma l’Entrepôt Paris Catégories d’Évènement: ile de france

En l’espace de 7 ans, Avant-premières ! est devenu un événement parisien attendu par le grand public. La manifestation propose, la 1ère semaine de juillet, de découvrir la richesse et la variété des Cinémas Indépendants Parisiens, à travers 29 films en avant-première qui feront l’actualité de la fin d’année, au tarif unique de 6 €. Dans le cadre de la 8e édition du festival AVANT-PREMIÈRES ! avec les Cinémas Indépendants Parisiens, l’Entrepôt accueillera une séance du film LOST COUNTRY en présence de son réalisateur Vladimir Perišić. Ce film a été présenté à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes 2023 en compétition. Belgrade en 1996, pendant les manifestations étudiantes contre le régime de Slobodan Milosevic. Stefan, 14 ans, mène seul dans le feu des événements la plus dure des révolutions : accepter l’inacceptable, voir dans sa mère une complice de cette politique et trouver la force de se confronter à elle. Cinéma l’Entrepôt 7 rue Francis de Préssensé 75014 Paris Contact : https://www.cinemalentrepot.fr/evenement/2090124-avant-premi-res-8e-dition-lost-country

