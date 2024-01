AVANT PREMIERER DU FILM « CHIEN & CHAT » la lutz Peyrehorade, samedi 10 février 2024.

AVANT PREMIERER DU FILM « CHIEN & CHAT » la lutz Peyrehorade Samedi 10 février, 20h30

Avec Franck Dubosc, Reem Kherici, Philippe Lacheau

Diva, célèbre chat star des réseaux sociaux et Chichi, chien des rues, perdent leur maître respectif. Commence alors un voyage déjanté entre Montréal et New York avec d’un côté les humains qui ont perdu la trace de leurs animaux et de l’autre, les animaux livrés à eux-mêmes pour retrouver leurs maîtres…

la lutz 146 place Aristide Briand 40300 peyrehorade Peyrehorade 40300 Landes