Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Avant-première : Zébulon le dragon et les médecins volants Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Avant-première : Zébulon le dragon et les médecins volants Cinéma Le Trianon, 19 juin 2021-19 juin 2021, Romainville. Avant-première : Zébulon le dragon et les médecins volants

Cinéma Le Trianon, le samedi 19 juin à 11:00

Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie et c’est avec plaisir que l’on retrouve Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure, qui les mènent faire à combattre les préjugés sexistes et à déjouer les clichés sur les dragons, les chevaliers, et les princesses ! Festival Les Enfants font leur cinéma – Séance déguisée ! Venez déguisés comme vous voulez, en vous affranchissnt de toutes les règles ! Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T11:00:00 2021-06-19T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville