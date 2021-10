Paris Museum national d'Histoire Naturelle île de France, Paris AVANT-PREMIÈRE USHUAÏA TV // Dégel du pergélisol Museum national d’Histoire Naturelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 31 octobre 2021

Pariscience invite ses partenaires diffuseurs à présenter leurs toutes dernières productions, en avant-première. Ici, Ushuaïa TV vous invite à la rencontre des scientifiques qui étudient le dégel du pergélisol. Le pergélisol, c’est cette couche de terre gelée qui compose 25% des terres émergées de l’hémisphère nord. Formé au cours de la dernière période glacière, il a, en gelant, emprisonné un grand nombre d’éléments : matière organique, gaz, bactéries, virus… L’histoire pourrait s’arrêter là. Mais voilà, ces trente dernières années, le réchauffement climatique a multiplié par 7 le taux de décongélation du pergélisol. Le voilà qui s’éveille et, ce faisant, libère des gaz à effet de serre qui accélèrent son propre dégel, mais également des bactéries et des virus. Il pourrait même receler d’innombrables foyers infectieux. Quelles sont les prévisions des scientifiques ? Est-il déjà trop tard ? La projection sera suivie d’une discussion avec Rémi Forte, auteur et réalisateur du film.

En partenariat avec Ushuaïa TV et animée par Télécâble Sat Hebdo. Le film sera également projeté en ligne, le dimanche 31 octobre à 14h30. Réservations obligatoires sur www.pariscience.fr. Événements -> Festival / Cycle Museum national d’Histoire Naturelle 57 rue Cuvier Paris 75005

