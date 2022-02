Avant-première – Uncharted La Richardais, 15 février 2022, La Richardais.

Emeraude Cinéma La Richardais vous invite pour l’avant-première du film UNCHARTED mardi 15 février à 20h15 !

SYNOPSIS :

Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor « Sully » Sullivan pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans. Ce qui ressemble d’abord à un simple casse devient finalement une course effrénée autour du globe pour s’emparer du trésor avant l’impitoyable Moncada, qui est persuadé que sa famille est l’héritière légitime de cette fortune. Si Nathan et Sully réussissent à déchiffrer les indices et résoudre l’un des plus anciens mystères du monde, ils pourraient rafler la somme de 5 milliards de dollars et peut-être même retrouver le frère de Nathan, disparu depuis longtemps… mais encore faudrait-il qu’ils apprennent à travailler ensemble.

Réalisé par : Ruben Fleischer

Avec : Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali

Genre : Aventure, Action

Durée : 1h55

Réservations :

https://larichardais.emeraude-cinemas.fr/#/

Mardi 15 février 2022 – 20h15 – Émeraude cinéma La Richardais

contact@emeraude-cinema.fr +33 2 99 88 17 93 https://larichardais.emeraude-cinemas.fr/?fbclid=IwAR2QYoi7pkcqaMOc1W_U-L8-ROcVeNW6wRcKuB0PWKd0n7n63KtRWWsFiPo

