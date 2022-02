AVANT-PREMIERE UN PEUPLE -Cinéma les 7 Parnassiens Cinéma les 7 Parnassiens Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

AVANT-PREMIERE UN PEUPLE -Cinéma les 7 Parnassiens Cinéma les 7 Parnassiens, 22 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 22 février 2022

de 20h00 à 22h00

payant

Venez découvrir UN PEUPLE en avant-première le mardi 22 février au cinéma les 7 Parnassiens !Le réalisateur Emmanuel Gras, les protagonistes du film et des membres de la CGT Paris seront présents pour un échange à la fin du film Venez découvrir UN PEUPLE en avant-première le mardi 22 février au cinéma les 7 Parnassiens !Le réalisateur Emmanuel Gras, les protagonistes du film et des membres de la CGT Paris seront présents pour un échange à la fin du film Lien de réservation : https://www.parnassiens.com/…/1972246-avant-premiere-un… Synopsis : En octobre 2018, le gouvernement Macron décrète l’augmentation d’une taxe sur le prix du carburant. Cette mesure soulève une vague de protestations dans toute la France. Des citoyens se mobilisent dans tout le pays : c’est le début du mouvement des Gilets jaunes. À Chartres, un groupe d’hommes et de femmes se rassemble quotidiennement. Parmi eux, Agnès, Benoît, Nathalie et Allan s’engagent à corps perdu dans la lutte collective. Comme tout un peuple, ils découvrent qu’ils ont une voix à faire entendre. Cinéma les 7 Parnassiens 98, Boulevard du Montparnasse Paris 75014 Contact : Cinéma;Conférence;Solidarité

Date complète :

2022-02-22T20:00:00+01:00_2022-02-22T22:00:00+01:00

Multiciné

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma les 7 Parnassiens Adresse 98, Boulevard du Montparnasse Ville Paris lieuville Cinéma les 7 Parnassiens Paris Departement Paris

Cinéma les 7 Parnassiens Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

AVANT-PREMIERE UN PEUPLE -Cinéma les 7 Parnassiens Cinéma les 7 Parnassiens 2022-02-22 was last modified: by AVANT-PREMIERE UN PEUPLE -Cinéma les 7 Parnassiens Cinéma les 7 Parnassiens Cinéma les 7 Parnassiens 22 février 2022 Cinéma les 7 Parnassiens Paris Paris

Paris Paris