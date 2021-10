Paris Cinéma Studio des Ursulines île de France, Paris Avant-première “Un monde” de Laura Wandel Cinéma Studio des Ursulines Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 24 octobre 2021

Une plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde de l’école. Dans le cadre de Mon Premier Festival 2021, découvrez en avant-première le film Un monde de Laura Wandel. Un monde de Laura Wandel, dès 10 ans (1h13) :

Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit de loyauté. Une plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde de l’école. Spectacles -> Projection Cinéma Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines Paris 75005

