AVANT-PREMIERE // TOMBÉS DU CAMION EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU FILM Ciné Triskell Luçon, vendredi 9 février 2024.

Rendez-vous vendredi 9 février à 15h15 pour découvrir en avant-première le film « Tombés du camion » en présence des acteurs Valérie Bonneton et Patrick Timsit.

Lorsque son chalutier tombe en panne, Stan, vieux marin bourru, peine à trouver sa place sur la terre ferme. Françoise, sa femme, et ses deux fils gendarmes, ont l’habitude de son mauvais caractère et de ses petites embrouilles, mais ses ennuis prennent une autre ampleur quand il rentre à la maison avec Bahman, 10 ans, trouvé dans un carton volé… .

Ciné Triskell Boulevard Michel Phélipon

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire

