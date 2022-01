Avant Première Théâtre des Beaux Arts Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Avant Première Théâtre des Beaux Arts, 22 février 2022, Bordeaux. Avant Première

du mardi 22 février au mardi 28 juin à Théâtre des Beaux Arts

Une pièce entièrement improvisée à partir d’un spectacle à l’affiche au Théâtre des Beaux-Arts. Sur scène : deux comédiens improvisateurs de la compagnie BIP. Ils vous attendent… En rentrant dans le théâtre, comme vous sûrement, ils ont pris des tracts présentant les prochains spectacles à l’affiche. Ils vont en choisir un avec vous, lire le tract à voix haute, vous demander quelques précisions sur leurs personnages, leurs passés, leurs costumes… Puis ils vont inventer une pièce originale, imprévisible, créée pour vous en Avant Première ! Un exercice d’équilibristes, exigeant, bluffant, servi par la créativité sans limite des comédien.ne.s de la compagnie BIP.

Tarif plein : 21 euros et tarif réduit : 16 euros (étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 25 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T20:30:00 2022-02-22T22:30:00;2022-04-26T20:30:00 2022-04-26T22:30:00;2022-06-28T20:30:00 2022-06-28T22:30:00

