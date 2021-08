Nantes Cinématographe (Le) Loire-Atlantique, Nantes Avant-première : The Souvenir I & II Cinématographe (Le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Avant-première : The Souvenir I & II Cinématographe (Le), 2 octobre 2021, Nantes. 2021-10-02

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : non Tarif plein 5€ / Tarif réduit 3€ “The Souvenir I & II” de Joanna Hogg avec Honor Swinton-Byrne, Tilda Swinton, Richard Ayoade NUM, avant-première The Souvenir Part I – Dans les années 80, en Angleterre, une jeune femme d’origine bourgeoise intègre une école de cinéma avec un projet de film sur une ville ouvrière. Une rencontre va occuper sa vie… Un film qui est présenté par Joanna Hogg comme semi-autobiographique. Il frappe par la très grande précision de la reconstitution de l’époque, tant pour les décors, le mode de vie que pour la musique – une bande-son très travaillée. Face à cela, la manière dont est traitée l’intrigue principale, la liaison avec un mystérieux jeune homme, semble résulter d’un parti pris inverse : des scènes très brèves, des ellipses, comme par une volonté de cerner au plus près un sujet, sans y entrer totalement. Ce double mouvement a pour effet de produire un film prenant, intrigant. SAMEDI 2 OCTOBRE À 18:30 The Souvenir Part II – Sortant de son expérience sentimentale difficile, la jeune fille décide d’essayer de comprendre ce qui lui est arrivé et qui était vraiment l’homme qu’elle a connu… C’est une suite mais surtout un développement de “The Souvenir Part I”. L’elliptique, le fugace, l’allusif sont doublement creusés : l’héroïne enquête, interroge des gens qui ont connu son ami, mais écrit puis tourne dans son école un film sur ce sujet. Le flou s’éclaire, si l’on peut dire, car c’est une lumière bien noire que l’héroïne/autrice porte sur sa vie. On assiste à un festival de mises en abyme dans la technique cinématographique – à montrer dans les écoles – et du point de vue du lien vie/création. En final une vertigineuse séquence de vrai/faux dans des faux/vrais décors. DIMANCHE 3 OCTOBRE À 18:30 Cinématographe (Le) 12B Rue des Carmélites Centre-ville Nantes

