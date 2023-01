Avant-première : The Fabelmans Cinéma 7 Parnassiens Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Avant-première : The Fabelmans Cinéma 7 Parnassiens, 23 janvier 2023, Paris. Le lundi 23 janvier 2023

de 20h00 à 23h00

. payant Tarif 4 euros la place sur présentation du pass Télérama que l’on obtient sur leur site : Télérama.fr Tarif plein 11,50 euros la place Tarif réduit 8,90 euros la place pour les plus de 65 ans, les chômeurs et les familles nombreuses sur présentation d’un justificatif. Tarif étudiant jeune (moins de 27 ans) 4,90€ Rendez-vous le lundi 23 janvier à 20h00, au cinéma les 7 Parnassiens ! Avant-première exclusive du nouveau film de Steven Spielberg « The Fabelmans » le lundi 23 janvier à 20h00 dans le cadre du Festival Cinéma Télérama ! Synopsis : Le jeune Sammy Fabelman tombe amoureux du cinéma après que ses parents l’ont emmené voir The Greatest Show on Earth. Armé d’une caméra, Sammy commence à faire ses propres films à la maison, pour le plus grand plaisir de sa mère qui le soutient. Cinéma 7 Parnassiens 98 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris Contact : https://www.parnassiens.com/reserver/

Copyright Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma 7 Parnassiens Adresse 98 Boulevard du Montparnasse Ville Paris lieuville Cinéma 7 Parnassiens Paris Departement Paris

Cinéma 7 Parnassiens Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Avant-première : The Fabelmans Cinéma 7 Parnassiens 2023-01-23 was last modified: by Avant-première : The Fabelmans Cinéma 7 Parnassiens Cinéma 7 Parnassiens 23 janvier 2023 Cinéma 7 Parnassiens Paris Paris

Paris Paris