Avant-première : »Tempête »

2022-12-11 15:00:00 – 2022-12-11 France 2022. Une comédie dramatique de Christian Duguay avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein…

Durée : 1h49

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n'a qu'un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu'elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s'accrocher et tenter l'impossible pour renouer avec son destin. Présenté en avant-première par le Lions Club. Majoration de 3€ au profit du handisport.

