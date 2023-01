Avant-première Tar – Emeraude Cinémas Dinard Dinard Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Avant-première Tar – Emeraude Cinémas Dinard Dinard, 24 janvier 2023, Dinard . Avant-première Tar – Emeraude Cinémas Dinard 2 Boulevard Albert 1er Emeraude Cinémas Dinard Ille-et-Vilaine Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er

2023-01-24 20:15:00 – 2023-01-24

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er

Dinard

Ille-et-Vilaine L’histoire de Lydia Tár, une chef d’orchestre largement considérée comme l’une des meilleures dans son domaine, et la toute première femme conductrice d’un grand orchestre allemand. Durée : 2h38. Tout public.

Avec: Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant +33 2 99 88 17 93 Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Dinard Ille-et-Vilaine Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Ville Dinard lieuville Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Avant-première Tar – Emeraude Cinémas Dinard Dinard 2023-01-24 was last modified: by Avant-première Tar – Emeraude Cinémas Dinard Dinard Dinard 24 janvier 2023 2, boulevard Albert 1er Emeraude Cinémas Dinard Ille-et-Vilaine dinard ille-et-vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine