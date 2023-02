Avant-Première surprise ! Etoile Cinéma Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois

Avant-Première surprise ! Etoile Cinéma, 7 mars 2023, Semur-en-Auxois . Avant-Première surprise ! 6 Rue du Lycée Etoile Cinéma Semur-en-Auxois Côte-dOr Etoile Cinéma 6 Rue du Lycée

2023-03-07 20:30:00 – 2023-03-07 22:00:00

Etoile Cinéma 6 Rue du Lycée

Semur-en-Auxois

Côte-dOr 6.5 6.5 EUR Comme chaque début de mois, venez découvrir une avant-première surprise !!

Celle-ci est portée par un trio d’acteurs lumineux ! https://www.etoilecinema.com/ Etoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Semur-en-Auxois Autres Lieu Semur-en-Auxois Adresse Semur-en-Auxois Côte-dOr Etoile Cinéma 6 Rue du Lycée Ville Semur-en-Auxois lieuville Etoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois Departement Côte-dOr

Avant-Première surprise ! Etoile Cinéma 2023-03-07 was last modified: by Avant-Première surprise ! Etoile Cinéma Semur-en-Auxois 7 mars 2023 6 Rue du Lycée Etoile Cinéma Semur-en-Auxois Côte-d'Or Côte-d'Or Etoile Cinéma Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois Côte-dOr