Carbon-Blanc Cinéma Favols Carbon-Blanc, Gironde Avant-première “Sos Fantômes l’héritage” Cinéma Favols Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Avant-première “Sos Fantômes l’héritage” Cinéma Favols, 21 novembre 2021, Carbon-Blanc. Avant-première “Sos Fantômes l’héritage”

Cinéma Favols, le dimanche 21 novembre à 14:30

Rdv le dimanche 21 novembre à 16h30 pour l’avant-première du film “Sos Fantômes l’héritage” au cinéma Favols Avant-première “Sos Fantômes l’héritage” Cinéma Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T14:30:00 2021-11-21T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Cinéma Favols Adresse Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc lieuville Cinéma Favols Carbon-Blanc