AVANT PREMIÈRE. Smoke Sauna Sisterhood d’Anna Hints Auditorium Rennes, dimanche 10 mars 2024.

Événement des Champs Libres Dimanche 10 mars, 17h00 1

Du 2024-03-10 17:00 au 2024-03-10 18:30.

Dans l’intimité des saunas sacrés d’Estonie, on chante d’anciens hymnes et tous les rituels de la vie se croisent. Les femmes y racontent ce qu’elles tairaient partout ailleurs, et la condition féminine apparaît, dans toute sa violence et sa force éternelle.Public averti.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine