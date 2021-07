Bordeaux La Manufacture CDCN Bordeaux, Gironde [ Avant première ] / Se faire la belle – Leïla Ka La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

[ DANSE – AVANT PREMIÈRE ] – Se faire la belle / Leïla Ka ———————————————————– ### jeu. 20 janvier 20h ### env. 20 min A l’approche d’une pièce de Leïla Ka, on ressent d’abord l’énergie des danses urbaines, qu’elle maîtrise avec une grande finesse. Mais l’on est rapidement gagné par tout ce qu’elle y mêle : expressivité, lignes contemporaines, propos soigné. Se faire la belle est un solo porté par l’ambition de s’exprimer totalement, dans toute sa vitalité, un saut libérateur, un cri joyeux et habité, un désir inextinguible. L’exercice d’équilibriste du seule-en-scène se révèle ici un acte d’autorité, le front levé pour se dire, soi. — • dans le cadre de Trente Trente / rencontres de la forme courte — + d’infos ici >> [SE FAIRE LA BELLE](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/se-faire-la-belle-soiree-danse-trente-trente-leila-ka20-jan-2022/)

trente trente : tarif plein 18€ – tarif réduit 12€ – tarif jeune / tarif groupe 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’ réduit 10€tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

