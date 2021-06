La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine, La Richardais Avant-première : Sans un bruit 2 La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Avant-première : Sans un bruit 2 La Richardais, 14 juin 2021-14 juin 2021, La Richardais. Avant-première : Sans un bruit 2 2021-06-14 – 2021-06-14 Rue des Villes Billy Emeraude cinéma La Richardais

La Richardais Ille-et-Vilaine La Richardais Emeraude cinéma La Richardais vous invite lundi 14 juin à 20h30 pour l’avant-première du film Sans un bruit 2 ! SYNOPSIS : Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbot doit faire face au danger du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s’aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin. Réalisé par : John Krasinski

Avec : Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds

Genre : Thriller, Fantastique, Epouvante-horreur

Durée : 1h37 Tarifs :

Moins de 14 ans : 5€00

Étudiants et moins de 18 ans : 6€60

