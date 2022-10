Avant-première : Reprise en main

2022-10-13 20:15:00 – 2022-10-13 Emeraude Cinéma Dinard vous invite pour l’avant-première du film REPRISE EN MAIN jeudi 13 octobre à 20h15 ! Cette projection vous est proposée en collaboration avec le groupe ATTAC Saint-Malo / Jersey ! Tarif unique : 6€ SYNOPSIS :

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d’enfance tentent l’impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des financiers ! Réalisé par : Gilles Perret

Avec : Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel

Genre : Comédie dramatique, Drame, Comédie

