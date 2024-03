AVANT-PREMIÈRE RÉCONCILIATION, DANS LES PAS DES CATHARES Montpellier, mardi 26 mars 2024.

Avant-première ciné-débat du film RÉCONCILIATION DANS LES PAS DES CATHARES , avec la présence du réalisateur Freddy Mouchard, en partenariat avec le Pathé Gaumont de la Comédie

Synopsis:

À peine arrivé à Montségur, Guillaume cherche à comprendre ce qui s’est passé dans cette région des Pyrénées au XIII e siècle lors des croisades contre les Cathares. Au fur et mesure des visites de châteaux, des lectures et des randonnées dans les montagnes, les mémoires du Moyen Âge se réactivent. Plusieurs espaces-temps s’ouvrent simultanément.

De retour à Paris, l’appel se renouvelle, Guillaume est submergé par les images du passé. Il décide de repartir de nouveau en Ariège pour essayer de sortir de son mal-être. Au fil des quatre saisons, en immersion dans les montagnes, loin du monde des hommes, il emprunte les sentiers qui le conduisent à se découvrir. Le parcours qui s’ouvre devant lui est un chemin de libération et de réconciliation avec tous les êtres et surtout ceux du passé. La sagesse des Cathares n’a pas disparu. Au- delà des époques, elle est toujours vivante et accessible pour ceux qui veulent s’en approcher.

Mardi 26 mars à 20h30

Sur réservation 5 5 EUR.

10 Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

