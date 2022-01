Avant première – Projection du film « Irréductible » Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Avant première – Projection du film « Irréductible » Pontarlier, 29 janvier 2022, Pontarlier. Avant première – Projection du film « Irréductible » Pontarlier

2022-01-29 – 2022-01-29

Pontarlier Doubs Pontarlier EUR Organisé par le Cinéma Olympia de Pontarlier.

Jérôme Commander, présent à Pontarlier pour l’occasion, présentera le film en avant séance.

Jérôme Commandeur, interprète dans ce film le rôle d’une personne travaillant dans la Fonction Publique qui est décidé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour garder son emploi, menacé par une inspectrice ministérielle qui tente d’appliquer une réforme visant à baisser le nombre de fonctionnaire…

Billetterie en vente aux caisses du cinéma ou en ligne. Pontarlier

