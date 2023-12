AVANT-PREMIERE / Priscilla de Sofia Coppola Cinéma Max Linder Panorama Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mardi 02 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. payant

2024 sera cinéphile ! Rendez-vous le mardi 02 janvier à 19H

00 pour découvrir le nouveau film de Sofia Coppola en

Quand Priscilla rencontre Elvis, elle est collégienne. Lui, à 24 ans, est déjà une star mondiale. De leur idylle secrète à leur mariage iconique, Sofia Coppola dresse le portrait de Priscilla, une adolescente effacée qui lentement se réveillera de son conte de fées pour prendre sa vie en main.

Cinéma Max Linder Panorama
24 boulevard Poissonnière
75009 Paris

75009

Cinéma Max Linder Panorama
24 boulevard Poissonnière
Paris

