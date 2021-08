Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Avant-première : Pingu Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Avant-première : Pingu

Cinéma Le Trianon, le dimanche 5 septembre à 11:00

Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la banquise n’a jamais été aussi c… Avant le film : séance de maquillage à 10h30 dans le hall du trianon. Après le film, atelier “fabrique ton pingu en pâte à modeler” ! Tarif unique : 3,50€ Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

