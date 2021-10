Paris Cinéma UGC Cine Cité Bercy île de France, Paris Avant-première PETITE SOEUR Cinéma UGC Cine Cité Bercy Paris Catégories d’évènement: île de France

Avant-première PETITE SOEUR Cinéma UGC Cine Cité Bercy, 5 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 5 octobre 2021

de 20h à 22h

payant

En présence des deux réalisatrices Stéphanie Chuat & Véronique Reymond ainsi aue Marthe Keller et Lars Eidinger. Lisa est une dramaturge allemande qui a abandonné ses ambitions artistiques pour suivre son mari en Suisse et se consacrer à sa famille. Lorsque son frère jumeau Sven, célèbre acteur de théâtre berlinois, tombe malade, Lisa remue ciel et terre pour le faire remonter sur scène. Cette intense relation fraternelle renvoie Lisa à ses aspirations profondes et ravive en elle son désir de créer, de se sentir vivante. Spectacles -> Projection Cinéma UGC Cine Cité Bercy 114 quai de bercy Paris 75012

