AVANT-PREMIERE / Pauvres Créatures de Yórgos Lánthimos Cinéma Max Linder Panorama Paris, 1 janvier 2024, Paris.

Le lundi 01 janvier 2024

de 18h30 à 21h15

.Public adolescents adultes. payant

2024 sera cinéphile ! Découvrez en avant-première le nouveau film de Yórgos Lánthimos (The Lobster, La Favorite), le lundi 1er Janvier à 18H30 !

LION D’OR – MOSTRA DE VENISE

Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et

peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif

d’apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle

s’enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et

embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents.

Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien

céder sur les principes d’égalité et de libération.

2h21min / Drame, Fantastique, Science Fiction

Avec Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe

Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris

Contact : https://maxlinder.com/evenements/pauvres-creatures-de-yorgos-lanthimos-571

maxlinder