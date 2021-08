Nantes Cinématographe (Le) Loire-Atlantique, Nantes Avant-première : Ouistreham d’Emmanuel Carrère Cinématographe (Le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Avant-première : Ouistreham d'Emmanuel Carrère, 1 octobre 2021

21:00

Gratuit : non Tarif plein 5€ / Tarif réduit 3€ “Ouistreham” d’Emmanuel Carrère France, 2021, 1h47 • avec Juliette Binoche, Didier Pupin, Emily Madeleine Une écrivaine se fait engager incognito comme femme de ménage dans une entreprise de nettoyage pour pouvoir témoigner de la vie et des conditions de travail dans ce milieu… Emmanuel Carrère, qui n’avait pas réalisé de film depuis 2005, tenait à revenir à la réalisation pour mettre en valeur le récit de Florence Aubenas, “Le Quai de Ouistreham”. Pour augmenter la force documentaire du témoignage, il fait jouer aux femmes de ménage leur propre rôle et il leur rend par ailleurs des hommages appuyés. Leur présence contribue fortement à l’authenticité de scènes comme celles du Ferry. Par ailleurs Carrère tire le film vers un questionnement moral sur la déontologie du témoignage journalistique et littéraire et sur la position de l’écrivain face à ses “sujets”. Cinématographe (Le) 12B Rue des Carmélites Centre-ville Nantes

