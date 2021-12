Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Avant première : Ouistreham Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Avant première : Ouistreham Cinéma L’Autan, 4 janvier 2022, Ramonville-Saint-Agne. Avant première : Ouistreham

Cinéma L’Autan, le mardi 4 janvier 2022 à 21:00

**Le film a fait l’ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2021** Résumé —— Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre. Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592955&cfilm=268224.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19592955&cfilm=268224.html) Un film de Emmanuel Carrère Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-04T21:00:00 2022-01-04T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne