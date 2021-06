Voiron Voiron Isère, Voiron Avant-première «Opération Portugal» Voiron Voiron Catégories d’évènement: Isère

Avant-première «Opération Portugal» Voiron, 18 juin 2021-18 juin 2021, Voiron. Avant-première «Opération Portugal» 2021-06-18 20:15:00 20:15:00 – 2021-06-18 Rue du Mail Cinéma Passr’L

Hakim, sympathique flic de quartier d'origine marocaine, doit infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d'une enquête. Mais peut-on devenir Portugais en trois jours ? Surtout quand on sait qu'en intervention Hakim est une catastrophe ambulante. contact@passrl.fr

Rue du Mail Cinéma Passr'L Voiron