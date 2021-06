Avant-première : Opération Portugal La Richardais, 22 juin 2021-22 juin 2021, La Richardais.

Avant-première : Opération Portugal 2021-06-22 20:30:00 – 2021-06-22 Rue des Villes Billy Emeraude cinéma La Richardais

La Richardais 35780 La Richardais

Emeraude cinéma La Richardais vous invite pour l’avant-première du film Opération Portugal mardi 22 juin à 20h30 !

SYNOSPIS :

Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d’origine marocaine, doit infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d’une enquête. Mais peut-on devenir Portugais en trois jours ? Surtout quand on sait qu’en intervention Hakim est une catastrophe ambulante. Sa maladresse et sa malchance transforment ses nombreuses initiatives en cataclysmes. Le costume est clairement trop grand pour lui ! Rapidement pris au piège entre ses sentiments et sa mission, Hakim, qui vit seul avec sa mère, va découvrir une communauté, mais aussi une famille.

Réalisé par : Frank Cimière

Avec : D’Jal, Sarah Perles, Pierre Azéma

Genre : Comédie

Durée : 1h35

Tarifs :

Moins de 14 ans : 5€00

Étudiants et moins de 18 ans : 6€60

Normal : 9€50

Mardi 22 juin 2021 – 20h30 – Emeraude cinéma La Richardais

contact@emeraude-cinema.fr https://www.emeraude-cinemas.fr/larichardais/film.html?fbclid=IwAR061dHd_EfuG3SRyvDq1CSjJ6Vv8DyPSwDgsU1_JIx0ndsnj0TBTRNo96Y

