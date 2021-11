Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan Avant-première « Mystère » Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Avant-première « Mystère » Dinan, 28 novembre 2021, Dinan. Avant-première « Mystère » Route de Dinard Emeraude Cinémas Dinan

2021-11-28 11:00:00 – 2021-11-28 12:30:00 Route de Dinard Emeraude Cinémas

Dinan Côtes d’Armor Synopsis :

Stéphane déménage à la montagne suite au décès de sa femme. Il veut à tout prix tisser de nouveaux liens avec sa fille de 8 ans, Victoria. Dévastée, elle s’est enfermée dans une forme de mutisme que personne ne réussit à pénétrer. Jusqu’au jour où, lors d’une promenade en forêt, Victoria découvre un chiot qu’elle emporte. L’animal lui redonne la joie et le sommeil perdus. Mais Stéphane déchante aussitôt qu’il apprend que le chiot est en réalité un loup… Réalisé par : Denis Imbert

Avec : Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain

Durée : 1h23 +33 2 96 87 65 87 http://www.emeraude-cinemas.fr/dinan/film.html Synopsis :

Durée : 1h23 Route de Dinard Emeraude Cinémas Dinan

Catégories d'évènement: Côtes-d'Armor, Dinan