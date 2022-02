Avant-première : « Mission E-TY » Brest, 3 mars 2022, Brest.

Avant-première : « Mission E-TY », Un film de Marie Hélia ( 2021, 63 min).

Jeudi 3 mars au cinéma Les Studios.

Qui sommes-nous ? Comment nous décrire à l’Autre ? Pouvons-nous dire ”nous” ? Marié Hélia a ouvert la malle aux trésors de la Cinémathèque de Bretagne pour tracer un portrait poétique et joyeux des Bretons filmés par les Bretons.

Instantanés de la vie quotidienne, sociale, historique… les cinéastes amateurs ont créé des moments inouïs de cinéma. Ces pépites sont mises en orbite par Marie Hélia et Emmanuelle Pencalet – la monteuse – pour montrer au reste de l’univers une image sensible et personnelle de la Bretagne et ses habitants.

Séance accompagnée par la réalisatrice Marie Hélia et le producteur Olivier Bourbeillon.

Accès libre et gratuit en fonction des places disponibles

+33 2 98 43 38 95 https://www.cinematheque-bretagne.bzh/

