Nantes Cinématographe (Le) Loire-Atlantique, Nantes Avant-première : Michael Cimino, un mirage américain Cinématographe (Le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Avant-première : Michael Cimino, un mirage américain Cinématographe (Le), 25 septembre 2021, Nantes. 2021-09-25

Horaire : 20:00 23:00

Gratuit : non Tarif unique 3€ “Michael Cimino, un mirage américain” de Jean-Baptiste Thoret France, 2020, 2h10, VOSTF • documentaire En avril 2010, Jean-Baptiste Thoret prend la route avec Michael Cimino, de Los Angeles au Colorado. “Si vous voulez comprendre mes films, lui avait alors dit le réalisateur de Voyage au bout de l’enfer, vous devez voir les paysages où ils ont été tournés”. Dix ans plus tard, Cimino n’est plus mais son fantôme continue de hanter certains replis de l’espace américain. Tourné au cours de l’hiver 2020, “Michael Cimino, un mirage américain”, repart sur les traces de Cimino, à la recherche de son Ouest, cette Amérique réelle et fantasmée qui a traversé ses films, des espaces grandioses du Montana où il a tourné La Porte du paradis à la communauté de Mingo Junction, Ohio, cette petite ville sidérurgique qui a servi de décor à Voyage au bout de l’enfer. Samedi 25 septembre à 20:00 • avant-première en présence de Jean-Baptiste Thoret Cinématographe (Le) 12B Rue des Carmélites Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cinématographe (Le) Adresse 12B Rue des Carmélites Ville Nantes lieuville Cinématographe (Le) Nantes