Avant-première « Manouchian et ceux de l’Affiche rouge » de Hugues Nancy Mémorial de la Shoah Paris, jeudi 8 février 2024.

Le jeudi 08 février 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de l’exposition « Des Étrangers dans la Résistance »

France, documentaire, 70 min, Nova production, France Télévisions, 2024.

Pour raconter la destinée hors du commun et redonner vie au « groupe Manouchian », aux 23 fusillés du Mont-Valérien en février 1944, ce documentaire nous plonge dans les archives de l’Occupation et de la Collaboration. La mobilisation au montage de sources multiples (films, photographies, documents amateurs, archives de la préfecture de police…) témoigne de l’atmosphère, des lieux de l’époque et servent de guide pour relater l’odyssée tragique des FTP-MOI de la région parisienne.

En présence du réalisateur et de Denis Peschanski, historien et coauteur du film.

Animée par Victor Macé de Lépinay, journaliste à France Culture.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

Contact : https://www.memorialdelashoah.org/ +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/au-nom-de-missak-manouchian-et-ceux-de-laffiche-rouge-de-hugues-nancy

Libre de droit