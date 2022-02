Avant-première : “Maison de retraite” La Richardais, 15 mars 2022, La Richardais.

Avant-première : “Maison de retraite” Rue des Villes Billy Emeraude cinéma La Richardais La Richardais

2022-03-15 20:30:00 – 2022-03-15 Rue des Villes Billy Emeraude cinéma La Richardais

La Richardais Ille-et-Vilaine La Richardais

Emeraude Cinéma La Richardais vous invite pour l’avant-premières du film ALORS ON DANSE mardi 15 mars à 20h30 !

Synopsis :

Adaptation du long métrage britannique Finding Your Feet de Richard Loncraine.

Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion commune : la danse. Avec les pieds nickelés de la chorégraphie Lucien et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui manquaient à sa vie. Une nouvelle vie commence : parce qu’on a tous le droit à une deuxième danse !

Réalisé par : Michèle Laroque

Avec : Isabelle Nanty, Michèle Laroque, Thierry Lhermitte

Genre : Comédie

Durée : 1h27

Réservations :

https://larichardais.emeraude-cinemas.fr/film.html

Mardi 15 mars 2022 – 20h30 – Emeraude cinéma

contact@emeraude-cinema.fr https://www.emeraude-cinemas.fr/larichardais/

