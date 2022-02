Avant-première : Maigret Dinard, 20 février 2022, Dinard.

Avant-première : Maigret Emeraude cinéma Dinard 2 Boulevard Albert 1er Dinard

2022-02-20 – 2022-02-20 Emeraude cinéma Dinard 2 Boulevard Albert 1er

Dinard Ille-et-Vilaine

Emeraude Cinéma Dinard vous invite pour l’avant-première du film MAIGRET dimanche 20 février à 17h30 !

SYNOPSIS :

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime…

Réalisé par : Patrice Leconte

Avec : Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier

Genre : Policier

Réservations :

https://dinard.emeraude-cinemas.fr/#/

Dimanche 20 février 2022 – 17h – Émeraude cinéma Dinard

contact@emeraude-cinema.fr +33 2 99 88 17 93 https://dinard.emeraude-cinemas.fr/

Emeraude cinéma Dinard 2 Boulevard Albert 1er Dinard

