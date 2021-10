Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Avant première : Madres paralelas Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Cinéma L’Autan, le dimanche 14 novembre à 17:30

Résumé —— Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et durant les heures qui précèdent l’accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors qu’elles marchent telles des somnambules dans le couloir de l’hôpital. Les quelques mots qu’elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d’une manière qui changera leur vie à toutes les deux. Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593333&cfilm=284984.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593333&cfilm=284984.html) Un film de Pedro Almodòvar Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T17:30:00 2021-11-14T19:00:00

