La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine, La Richardais Avant-première : L’origine du monde La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Avant-première : L’origine du monde La Richardais, 13 septembre 2021, La Richardais. Avant-première : L’origine du monde 2021-09-13 20:30:00 – 2021-09-13 Rue des Villes Billy Emeraude cinéma La Richardais

La Richardais Ille-et-Vilaine Emeraude Cinéma La Richardais vous invite pour l’avant-première du film L’ORIGINE DU MONDE lundi 13 septembre à 20h30 ! SYNOPSIS :

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime… Réalisé par : Laurent Lafitte

Avec : Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne

Genre : Comédie

Durée : 1h38 Tarifs :

Moins de 14 ans : 5€00

Étudiants et moins de 18 ans : 6€60

Normal : 9€50 Lundi 13 septembre 2021 – 20h30 – Émeraude cinéma La Richardais contact@emeraude-cinema.fr https://www.emeraude-cinemas.fr/larichardais/film.html?fbclid=IwAR0TdE3KB7Msy5d7wMEkNKrcH-rqHY72uxj6CJmkHzBRD4WE0XeUDE5ryzk Emeraude Cinéma La Richardais vous invite pour l’avant-première du film L’ORIGINE DU MONDE lundi 13 septembre à 20h30 ! SYNOPSIS :

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime… Réalisé par : Laurent Lafitte

Avec : Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne

Genre : Comédie

Durée : 1h38 Tarifs :

Moins de 14 ans : 5€00

Étudiants et moins de 18 ans : 6€60

Normal : 9€50 Lundi 13 septembre 2021 – 20h30 – Émeraude cinéma La Richardais dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Autres Lieu La Richardais Adresse Rue des Villes Billy Emeraude cinéma La Richardais Ville La Richardais lieuville 48.61205#-2.04858