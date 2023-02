Avant – Première : L’homme le plus heureux du monde Cinéma 7 Parnassiens Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mardi 14 février 2023

de 20h00 à 22h30

. payant Tarif plein à 11,50€ la place. Tarif réduit pour les plus de 65 ans, les chômeurs, et les familles nombreuses (sur justificatif) à 8,50€ la place. Tarif jeune (moins de 27 ans sur justificatif) à 4,90€. Venez assister à l’avant-première du film « L’homme le plus heureux du monde » le mardi 14 février à 20h00. Rendez-vous le mardi 14 février à 20h00 pour l’avant-première du film “L’homme le plus heureux du monde” dans votre cinéma les 7 Parnassiens ! La séance sera suivie d’un débat avec la réalisatrice du film : Teona Strugar Mitevska. Synopsis :

Asja, 40 ans, célibataire, s’est inscrite à une journée de speed dating pour faire de nouvelles rencontres. On lui présente Zoran, un banquier de son âge. Mais Zoran ne cherche pas l’amour, il cherche le pardon. Cinéma 7 Parnassiens 98 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris Contact : https://www.parnassiens.com/reserver/

