Cinéma L’Autan, le mardi 9 novembre à 21:00

Résumé —— D’après le roman éponyme d’Annie Ernaux. Je me suis faite engrossée comme une pauvre. L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir ses études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la France en 1963, d’une société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en général. Une histoire simple et dure retraçant le chemin de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les examens approchent, son ventre s’arrondit… Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594291&cfilm=275122.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594291&cfilm=275122.html) Le film de Audrey Diwan, coup de cœur du cinéma L’Autan. Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

