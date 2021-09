Paris Le Louxor - Palais du Cinéma île de France, Paris AVANT-PREMIÈRE LEUR ALGÉRIE en présence de Lina Soualem Le Louxor – Palais du Cinéma Paris Catégories d’évènement: île de France

AVANT-PREMIÈRE LEUR ALGÉRIE en présence de Lina Soualem Le Louxor – Palais du Cinéma, 23 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 23 septembre 2021

Suivie d’un débat avec la réalisatrie Lina Soualem. En partenariat avec le Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. JEUDI 23 SEPTEMBRE À 20H

LEUR ALGÉRIE

De Lina Soualem

France / Algérie – 2021 – 1h12 – VOSTF – DOCUMENTAIRE Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ensemble ils étaient venus d’Algérie en Auvergne, à Thiers, il y a plus de 60 ans, et côte à côte ils avaient traversé cette vie chaotique d’immigré.e.s. Pour Lina, leur séparation est l’occasion de questionner leur long voyage d’exil et leur silence. Spectacles -> Projection Le Louxor – Palais du Cinéma 170 Boulevard Magenta Paris 75010

