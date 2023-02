[Avant-première] Les trois mousquetaires : D’Artagnan, 26 février 2023, Dieppe .

[Avant-première] Les trois mousquetaires : D’Artagnan

Cinémas Grand Forum Dieppe Seine-Maritime

2023-02-26 16:15:00 16:15:00 – 2023-02-26

Dieppe

Seine-Maritime

Les Lions Club de Dieppe organisent une avant-première du film de Martin Bourboulon ‘Les trois mousquetaires : D’Artagnan’ au profit d’une association dieppoise qui soutient la jeunesse en difficulté.

Cette nouvelle adaptation du chef d’oeuvre d’Alexandre Dumas réunit entre autres François Civil, Vincent Cassel, Eva Green, Romain Duris et Pio Marmaï. Sa sortie officielle au cinéma est prévue le 5 avril 2023.

“Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.”.

Les Lions Club de Dieppe organisent une avant-première du film de Martin Bourboulon ‘Les trois mousquetaires : D’Artagnan’ au profit d’une association dieppoise qui soutient la jeunesse en difficulté.

Cette nouvelle adaptation du chef d’oeuvre d’Alexandre Dumas réunit entre autres François Civil, Vincent Cassel, Eva Green, Romain Duris et Pio Marmaï. Sa sortie officielle au cinéma est prévue le 5 avril 2023.

“Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.”.

https://dieppe.cinemagrandforum.com/

Dieppe

dernière mise à jour : 2023-02-10 par