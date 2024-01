Avant-première « Les Résistants de l’Affiche rouge » d’Elisabeth Van Zijll Langhout Mémorial de la Shoah Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

52 min, Thematics Prod, Toute L’Histoire / LCP-AN, 2024.

Dans la résistance au nazisme et au régime de Vichy, les étrangers ont occupé une place décisive. Ce documentaire sonde les motifs de leur engagement et raconte l’histoire de leur combat en mettant en avant quelques trajectoires et personnalités emblématiques des FTP-MOI de la région parisienne, tels Christina Boïco ou encore Boris Holban. À travers les portraits des commissaires Fernand David et Jean Hénoque, nous suivons le déploiement des filatures menées par les Bridages spéciales, qui ont conduit à la chute du réseau et à l’arrestation de nombre de partisans.

En présence de la réalisatrice et de Laurent Drancourt, coauteur du film.

Animée par Caroline François, chargée des expositions au Mémorial de la Shoah.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

Contact : https://www.memorialdelashoah.org/ +33142774472 https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/les-resistants-de-laffiche-rouge-delisabeth-van-zijll-langhout

© Roger Viollet.