Ille-et-Vilaine En présence de la réalisatrice Mélanie Auffret et de l’actrice Julia Piaton. Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école… Durée : 1h30. Tout public.

Avec: Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski

