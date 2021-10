Avant première: Les Olympiades de jacques Audiard au Louxor Le Louxor – Palais du Cinéma, 6 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 6 octobre 2021

de 20h à 23h

payant

Dans le cadre du centenaire du Palais du Cinéma, le film de Jacques Audiard Les Olympiades, sélection officielle du dernier festival de Cannes, est projeté en avant-première le jour anniversaire des 100 ans, le 6 octobre à 20h.

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux.



« Les Olympiades, adapté de trois nouvelles graphiques d’Adrian Tomine, bouscule les codes avec sa fraîcheur de ton, son discours amoureux à l’heure des sites de rencontres et son cortège de jeunes acteurs : Lucie Zhang, Makita Samba, la chanteuse Jehnny Beth, Camille Léon-Fucien, Océane Caïraty (par ailleurs footballeuse), Noémie Merlant étant la plus connue – révélée dans Portrait de la jeune fille en feu (2019) de Céline Sciamma – laquelle a coécrit le scénario des Olympiades avec Jacques Audiard et Léa Mysius. La boucle est bouclée. (…) Faire émerger des talents, faire tourner la roue du cinéma français est une (stimulante) constante chez Jacques Audiard, habitué de Cannes, où il créa le choc avec Un prophète (2009), avant de remporter la Palme d’or en 2015 avec Dheepan.»

Clarisse Fabre – Le Monde

« Les amours, les pensées, les façons de vivre, les galères de boulot. Et pour l’un des personnages, le long chemin sinueux menant à l’affirmation de son désir lesbien. Les Olympiades aborde tout cela, sans s’appesantir, à travers une forme de légèreté harmonieuse, qui ne paraît jamais superficielle. Les quatre comédiens s’imposent à l’écran, avec un naturel confondant, le sex-appeal fort de chacun d’entre eux rimant toujours avec intelligence, sensibilité. Le film se termine sur un évanouissement, digne d’un roman de Stendhal. In fine, Les Olympiades est aussi une comédie romantique. Des plus séduisantes. » Jacques Morice – Télérama

« Située dans le quartier du 13ème arrondissement de Paris qui lui donne son titre, Les Olympiades se vit comme une fresque sentimentale et charnelle des temps modernes qui s’inscrit pleinement dans la réalité sociale d’aujourd’hui. Impasses économiques, crise de vocation du corps professoral, dommages collatéraux d’un sexisme brutal constituent l’arrière- fond de ce récit écrit à six mains par Audiard avec Céline Sciamma et Léa Mysius (Ava). (…) Un vent nouveau souffle dans le cinéma d’Audiard. Jamais sa caméra n’avait été aussi sensuelle, jamais on ne l’a senti aussi libre. Mais un élément reste inchangé : la qualité de sa direction d’acteurs. L’homme qui a révélé Tahar Rahim, Reda Kateb et Karim Leklou permet ici à Lucie Zhang de débouler dans le petit monde du cinéma français avec une énergie et un sens du rythme imparables, à Makita Samba de confirmer ce qu’on avait perçu chez lui dans L’Amant d’un jour ou Mon amie Victoria et à Noémie Merlant et Jehnnny Beth de prendre une dimension encore supplémentaire. Quand on aime les acteurs, regarder un film d’Audiard est un bonheur de chaque instant.»

Thierry Cheze – Première

MERCREDI 6 OCTOBRE À 20H, AVANT-PRMIÈRE, LES OLYMPIADES

De Jacques Audiard

Avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant

France – 2021 – 1h45

Sélection officielle – Festival de Cannes 2021

Le Louxor – Palais du Cinéma 170 Boulevard Magenta Paris 75010

2, 4 : Barbès-Rochechouart (22m) 2 : Anvers (403m)



