Avant-première « Les Minots »
12 décembre 2022

Château de la Buzine
56 Traverse De la Buzine
Marseille 11e Arrondissement

19:30:00





EUR 9
Un film de Julien Lafont & Benjamin Courmes



« Les Minots » est un documentaire qui nous plonge au cœur de l’histoire oubliée de l’Olympique de Marseille. Celle de la période 1979 à 1984.

Nous avons rencontré tous les joueurs et à travers leurs témoignages, ils nous racontent leur histoire comme si nous y étions, illustrée avec les archives audiovisuelles de l’INA mais aussi des archives personnelles glanées chez les joueurs.



Ils racontent tout, le temps est passé et la langue de bois n’est pas de mise. Chaque événement et chaque match sont narrés à travers un montage alterné

du point de vue des joueurs pour nous faire revivre cette épopée. Découvrez en avant-première le documentaire « Les Minots » !

