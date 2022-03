[Avant-première] Les Meilleures Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

[Avant-première] Les Meilleures Cabourg, 8 mars 2022, Cabourg. [Avant-première] Les Meilleures Cinéma Le Normandie 9 Avenue Alfred Piat Cabourg

2022-03-08 – 2022-03-08 Cinéma Le Normandie 9 Avenue Alfred Piat

Découvrez en avant-première le film de Marion Desseigne Ravel avec Lina El Arabi et Esther Rollande. Synopsis : Sur un mur de mon quartier, on a tagué : Le premier qui tombe amoureux a perdu. C'est vrai. Parce qu'après, tout le monde parle sur toi et t'es à la merci. J'ai perdu. Je suis amoureuse d'une fille, je ne sais pas quoi faire…

+33 2 31 91 45 59

