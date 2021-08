Nantes Cinématographe (Le) Loire-Atlantique, Nantes Avant-première : Les Magnétiques Cinématographe (Le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Avant-première : Les Magnétiques Cinématographe (Le), 3 octobre 2021, Nantes.

Horaire : 21:00

Gratuit : non Tarif plein 5€ / Tarif réduit 3€ “Les Magnétiques” de Vincent Maël Cardona France, 2021, 1h38 avec Joseph Olivennes, Marie Colomb En 1981, en Bretagne, deux frères vivent dans la fièvre et l’ennui les ondes de choc des années 70 autour d’une radio pirate… À travers l’histoire de deux frères aux caractères et aux trajectoires très différentes, ce sont deux tendances d’une époque que le film cerne. L’élection de François Mitterrand en mai 1981 vient donner le repère politique et historique, tout comme le service militaire dans le Berlin de la guerre froide. L’essentiel du film – et sa réussite – sont dans le reconstitution plutôt sombre de l’atmosphère d’une époque qui ne sait pas encore qu’elle est charnière. Une utilisation magistrale des cassettes, magnétophones et vinyles, avec du matériel d’époque, fournit une bande son d’une authenticité confondante. Cinématographe (Le) 12B Rue des Carmélites Centre-ville Nantes

