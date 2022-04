Avant première : Les folies fermières Houlgate, 18 avril 2022, Houlgate.

Avant première : Les folies fermières Houlgate

2022-04-18 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-18

Houlgate Calvados

Venez assister en avant-première à la projection du film “les folies fermières”, précédée d’une rencontre avec le réalisateur Jean-Pierre Améris !

Synopsis :

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

+33 2 31 28 71 00

Houlgate

